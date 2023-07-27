Украинская фехтовальщица после дисквалификации призвала изменить правила соревнований

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан дисквалифицированная за отказ после своей победы в поединке на Чемпионате мира пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой в четверг, 27 июля, заявила, что нужно менять правила, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном на своей странице в одной из соцсетей, украинка говорит: «Не хотела пожимать руку спортсменке из России и действовала своим сердцем. …Вы знаете, никого никогда нельзя принудить к миру. Особенно украинцев. Никогда, никаким рукопожатием. Эти правила должны измениться, потому что меняется мир».

Следует отметить, что вопреки правилам результат поединка сохранен в пользу украинки.

Киев, Иван Бабурин

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