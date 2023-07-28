Международная федерация фехтования ради Украины отменила традицию рукопожатий

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение отменить традицию рукопожатий после поединка из-за ЧП с украинской спортсменкой Ольгой Харлан, когда та отказалась пожать руку сопернице из России Анне Смирновой, за что украинке выдали черную карточку. Также было принято решение отменить украинке дисквалификацию, – сообщает в пятницу, 28 июля, итальянское издание La Repubblica.

Издание пишет, что «Федерация поддалась давлению Международного олимпийского комитета, который вмешался после скандала и попросил отнестись к украинским спортсменам «с пониманием». Кроме того, на специально созванном исполкоме Международная федерация фехтования объявила об изменении правил соревнований – теперь традиционное рукопожатие в конце поединка решено заменить на дистанционное приветствие, что позволит украинцам не подходить к россиянам, даже если те будут бороться как нейтральные спортсмены».

«После отмены дисквалификации украинка Харлан сможет выступать в командном зачете на Чемпионате мира в Милане, решающем для отбора на Олимпиаду в Париже 2024 года», – пишет La Repubblica.

Лозанна, Иван Бабурин

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