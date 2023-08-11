«Урал» вышел на первое место в РПЛ

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в пятницу, 11 августа, победив московский «Спартак» со счетом 3:2 в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), вышел на первое место в таблице с десятью очками.

В ходе игры на Central Stadium в Екатеринбурге первый мяч в ворота «Спартака» в конце первого тайма забил Даниель Мишкич. Тео Бонгонда из столичного клуба на 54-й минуте сравнял счет. Александр Соболев из «Спартака» поразил ворота «Урала» на 81-й минуте. Однако, благодаря Андрею Егорычеву, на 90-й минуте екатеринбуржцы сравняли счет. А на четвертой добавленной минуте решающий гол забил Эрик Бикфалви из «Урала».

Следует отметить, что ФК «Урал» 19 августа на выезде встретится с «Балтикой» из Калининграда. «Спартак» 20 августа сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Екатеринбург, Иван Бабурин

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