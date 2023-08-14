Украина обещает бойкотировать Олимпиаду, если Россию и Белоруссию допустят до соревнований

Глава правительства Украины Денис Шмыгал в понедельник, 14 августа, заявил, что если Россию и Белоруссию допустят до Олимпийских игр, то Украина и еще 35 стран будут бойкотировать Игры.

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «Украина настроена решительно. Сложилась мощная международная коалиция за честный спорт, включающая 35 государств.Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские Игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях».

«Ожидаем, что МОК примет правильное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады», – подчеркнул украинский премьер.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»