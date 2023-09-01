СМИ: МОК заблокировал участие россиян и белорусов в Азиатских играх-2023

Олимпийский совет Азии заявил, что предложение о допуске россиян и белорусов к участию в Азиатских играх-2023, которые стартуют 23 сентября в китайском Ханчжоу, заблокировал Международный олимпийский комитет (МОК), – сообщает в пятницу, 1 сентября, Indian Express.

В заметке издания, в частности, говорится, что «Олимпийский совет Азии (OCA) заявил, что спортсмены из России и Беларуси не допущены к соревнованиям на Азиатских играх, которые начинаются 23 сентября. Это решение было принято Международным олимпийским комитетом (МОК), а не OCA. Никаких российских или белорусских атлетов. Это решение МОК, а не OCA».

«Азиатские игры-2023» пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Кувейт, Иван Бабурин

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