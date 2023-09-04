Бах об условии участия России в Олимпиаде в Париже: Никакой сборной, флага и гимна

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что условием допуска россиян к Играм 2024 года в Париже будет отсутствие сборной, гимна и флага, – сообщает в понедельник, 4 сентября, телеканал CNBC-TV18.

В интервью телеканалу глава МОК, в частности, сказал: «Никаких сборных, никаких гимнов, никаких цветов флага, никакой национальной идентификации в отношении России. МОК собирается предоставить возможность спортсменам, которые не связаны с армией или другими подобными службами в России, соревноваться как индивидуальные и нейтральные спортсмены».

«Мировой спорт невозможно изолировать от российских спортсменов, как бы этого ни хотело правительство Украины», – добавил при этом Томас Бах.

Лозанна, Иван Бабурин

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