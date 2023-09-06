WADA пригрозило отстранить Францию от международных соревнований

Французское антидопинговое агентство (AFLD) получило предупреждение за «недостаточно жесткие действия» при нарушении допинговых правил. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригрозило отстранить спортсменов из Франции от международных соревнований, а стране запретить проведение подобных мероприятий, передает AFP со ссылкой на источник.

WADA напомнило французским коллегам о трех недавних случаях, когда решения были приняты не в русле антидопингового кодекса.

«Если тенденция выносить решения, явно несовместимые с кодексом и судебной практикой Спортивного арбитражного суда, сохранится, не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос на проверку и принять соответствующие меры», – цитирует агентство письмо WADA.

Французская комиссия по санкциям назвала шантажом письмо международного агентства. В AFLD подтвердили, что итогом разбирательства может стать отстранение от международных соревнований для французский спортсменов. А также запрет для Франции на проведение подобных мероприятий.

Париж готовится принимать Олимпийские игры 2024 года. Ожидается, что соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

Париж, Наталья Рязанова

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