Россию допустили на международные соревнования по 26 олимпийским видам из 39

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов на заседании коллегии министерства в среду, 6 сентября, заявил, что российские спортсмены получили допуск на международные соревнования по 26 олимпийским видам спорта из 39, – сообщают СМИ

В ходе своего выступления Морозов сказал: «Мы понимаем, что в большинстве видов спорта команды не смогут выступить. Но мы считаем, что там, где мы можем участвовать, мы должны участвовать. По 26 олимпийским видам спорта из 39 на международные соревнования допуск есть».

Следует напомнить, что исполком Международного олимпийского комитета 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов. Тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также, белорусы и россияне не должны быть представлены в командных видах спорта.

Ранее, 4 сентября, глава МОК Томас Бах в интервью телеканалу CNBC-TV18 заявил, что условием допуска россиян к Играм 2024 года в Париже будет отсутствие сборной, гимна и флага.

«Никаких сборных, никаких гимнов, никаких цветов флага, никакой национальной идентификации в отношении России», – подчеркнул глава МОК.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»