Более десяти тысяч участников марафона в Мексике ехали до финиша на машинах и общественном транспорте

Организаторы марафона XL Mexico City Marathon Telcel 2023 заявили, что раскрыли массовое жульничество, когда более 11 тысяч участников, чтобы добраться до финиша, преодолевали значительные участки дистанции на автомобилях и общественном транспорте, – сообщает в среду, 6 сентября, испанская ежедневная спортивная газета Marca.

В публикации издания говорится, что «более 11 тысяч участников дисквалифицировали после того, как выяснилось, что они сжульничали. Чтобы добраться до финиша, они преодолевали значительные участки дистанции с использованием автомобилей и общественного транспорта. Правда вскрылась после проверки электронных браслетов-трэкеров, которые показали значительное увеличение скорости движения на некоторых отрезках маршрута».

«XL Mexico City Marathon Telcel 2023 состоялся в Мехико еще 27 августа, в нем участвовали около 30 тысяч бегунов. После анонимных жалоб на обман со стороны марафонцев организаторы провели расследование, которое доказало справедливость обвинений. Треть участников даже не прошли все чекпойнты, установленные на 42-километровом маршруте. При этом, организаторы марафона заявили, что победители марафона прошли дистанцию без нарушений. Так, бегун из Боливии Гектор Гарибай стал первым среди мужчин, пробежав 43 километра за 2 часа 8 минут и 23 секунды. Среди женщин победительницей стала Селестин Чепчирчир из Кении», – пишет газета Marca.

Мехико, Иван Бабурин

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