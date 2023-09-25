Российские гимнасты отказались выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде в Париже

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в понедельник, 25 сентября, заявила, что ни у кого из спортсменов команды «даже в мыслях нет» выступать на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, – сообщает «РИА Новости».



В интервью агентству Родионенко сказала: «Зачем президенту федерации кого-то убеждать, если сам спортсмен даже и не думает о том, чтобы ехать под нейтральным флагом. В нашем виде спорта мы знаем, что таких нет. Президент, главный тренер прекрасно знают своих спортсменов, которые могут выступать на Олимпиаде, – это же единицы. Мы знаем этих людей, ни у кого из них даже в мыслях нет ехать под нейтральным флагом».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»