В НХЛ запретили демонстрацию символики ЛГБТ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила надевать радужные ленты и майки ЛГБТ хоккеистам во время игр и тренировок, установив свою политику – «лёд не для разговоров о геях», о чем разослало рекомендации всем 32 командам лиги, – сообщает во вторник, 10 октября, издание Outsports.

В публикации издания говорится: «НХЛ выпустило постановление о том, что игрокам и командам в целом больше не разрешается носить майки радужных цветов в честь ЛГБТ-сообщества. Фронт-офис разослал всем 32 командам лиги серию служебных записок, которые содержат разъяснения по поводу этой политики. Также стало известно, что НХЛ ввела общенациональный запрет на использование игроками ленты Pride на льду во время разминки, игр и даже тренировок. Представитель лиги подтвердил это изменение в политике лиги».

«Напомним, ранее в этом году семь игроков НХЛ отказались надевать радужную майку на разминку, заявив, что это противоречит их религии. Российские игроки, как сообщается, выразили обеспокоенность по поводу возмездия со стороны президента России Владимира Путина за ношение майки Pride», – отмечает Outsports.

Вашингтон, Иван Бабурин

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