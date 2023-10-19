Украина обвинила российскую Федерацию киберспорта в пособничестве терроризму

Президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит в четверг, 19 октября, заявил, что Украина обвинила их Федерацию в пособничестве терроризму, о чем написала жалобу в IESF (Международная федерация киберспорта), – сообщает Sputnik.

Комментируя ситуацию, Дмитрий Смит сказал: «Украинцы подали заявление в Международную федерацию киберспорта (IESF), обвиняют нас в пособничестве терроризму. Пока это какая-то непонятная для нас история, и непонятно, на что они рассчитывают. У них странная аргументация, мол, мы поддерживаем военизированные игры и готовим диверсантов, которых якобы забрасывают в Украину. Не хотел бы вдаваться в подробности, там у ребят очень бурная фантазия».

Следует отметить, что ранее IESF приняла решение допустить на чемпионат мира российских спортсменов под флагом и гимном России, после чего сборная Украины снялась с соревнований под эгидой IESF по всем дисциплинам.

Москва, Иван Бабурин

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