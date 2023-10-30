Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча»

Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси в понедельник, 30 октября, на церемонии награждения в Париже стал лучшим футболистом мира и обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз, – сообщает журналом France Football.

Месси стал первым в истории «Золотого мяча» футболистом, получившим этот приз в восьмой раз. Аргентинец завоевывал престижный трофей в 2009, 2010, 2011 2012, 2015, 2019, 2021 годах. На втором месте – норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» норвежец Эрлинг Холанд, он также получил приз имени Герда Мюллера как лучший бомбардир. В сезоне-2022/23 Холанд забил 56 голов. Третьим стал Килиан Мбаппе – французский форвард «Пари Сен-Жермен».

Отметим, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский форвард саудовского клуба «Аль Наср» Криштиану Роналду впервые с 2003 года не попал в список претендентов.

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»