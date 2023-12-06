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Среда, 6 декабря 2023, 12:36 мск

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В Тюмени отменили этап Кубка России по биатлону из-за сильных морозов

Фото: официальный сайт Союза биатлонистов России

Третий этап Кубка России по биатлону, который должен был пройти в Тюмени, отменен. Об этом сообщил Союз биатлонистов России. Такое решение принято из-за морозов. Гонки должны были пройти с 6 по 10 декабря.

Утром 6 декабря жюри приняло решение об отмене стартовых соревнований – спринтов – из-за низкой температуры.

По данным сервиса Gismeteo, сейчас в Тюмени минус 23 градуса. Ночью температура понизится до минус 30 градусов. В ближайшие двое суток морозы в регионе окрепнут – ожидается до минус 32 градусов в дневное время. Ночные температуры опустятся до минус 36-39 градусов.

Тюмень, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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