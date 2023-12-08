МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде в «нейтральном статусе»

Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу, 8 декабря, выпустил заявление, в котором говорится, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до участия в Олимпиаде в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года в нейтральном статусе, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте МОК, в частности, говорится: «Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение, что отдельные нейтральные спортсмены прошедшие квалификацию в рамках существующих квалификационных систем Международных федераций на игровом поле, будут объявлены имеющими право участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в соответствии с условиями, изложенными ниже».

«Индивидуальные нейтральные спортсмены – это спортсмены с российским или белорусским паспортами. Будут применяться строгие условия отбора, основанные на рекомендациях, изданных МОК 28 марта 2023 года для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий», – добавили в Международном олимпийском комитете.

Лозанна, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube