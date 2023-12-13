Федерация футбола Украины оштрафована за расизм фанатов

Федерация футбола Украины в среду, 13 декабря, была оштрафована Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за расистское поведение болельщиков во время матча с Италией, который состоялся 20 ноября в Германии, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте УЕФА, говорится: «Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция (CEDB) приняла решение оштрафовать Ассоциацию футбола Украины на 20 000 евро и распорядиться о частичном закрытии стадиона Ассоциации футбола Украины во время следующего матча чемпионата УЕФА, в котором она будет играть в качестве принимающей стороны, за расистское поведение своих болельщиков. Ассоциация футбола Украины должна сообщить УЕФА до начала матча о секторах, которые должны быть закрыты, и которые должны вмещать не менее 5000 посадочных мест».

Как сообщалось ранее, украинские фанаты затравили полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика за предполагаемые отношения футболиста с моделью из России Виолеттой Грачевой.

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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