На Украине мобилизуют уже целыми футбольными командами

Игроки киевского футбольного клуба «Оболонь», выступающего в украинской Премьер-лиге, получили групповую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат, – прим-ред.), – сообщил в пятницу, 22 декабря, ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

В эфире своего Youtube-канала Спиваковский сказал: «Сейчас главный курорт для украинских футболистов – это Буковель. Если вы поедете в Буковель, будет трудно пройти от елки к елке, чтобы не встретить футболиста. Некоторые даже на лыжах катаются. На самом деле это очень контрастирует с тем, что произошло на этой неделе с игроками «Оболони». По нашей информации, киевская «Оболонь», по сути, в полном своем составе может отправиться на фронт. Во всяком случае, ТЦК прислал групповую повестку для 25 футболистов».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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