Национальная команда Израиля по хоккею отстранена от Чемпионата мира

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в четверг, 11 января, заявил, что мужскую сборную Израиля отстраняется от Чемпионата мира из-за «опасений по поводу безопасности всех участников», – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте IIHF, говорится: «В соответствии с обязанностью IIHF заботиться о защите всех участников соревнований и проводить здоровую и безопасную политику совет Международной федерации в пределах своих полномочий решил ограничить участие национальной команды Израиля в чемпионатах IIHF до тех пор, пока безопасность и благополучие всех участников, включая самих израильтян, не смогут быть гарантированы».

Отметим, что, комментируя решение Совета IIHF, председатель Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад уже заявила, что оспорит решение IIHF, и назвала его «зловонием антисемитизма». В свою очередь, немецкая газета Bild предположила, что за решением стоит Россия, поскольку в Совет IIHF входит российский хоккеист Павел Буре, близкий друг президента РФ Владимира Путина.

Израиль в апреле должен был сыграть в столице Сербии Белграде на Чемпионате мира в дивизионе II А c командами Сербии, Австралии, Хорватии, Исландии, а также со сборной ОАЭ.

Цюрих, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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