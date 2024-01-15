Лучшим футболистом мира стал Месси

Лионель Месси признан лучшим футболистом мира по итогам 2023 года по версии ФИФА. Отметим, что нападающий американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу на церемонии награждения, прошедшей в Лондоне, отсутствовал, – сообщают СМИ.

Обладателем премии The FIFA Best 36-летний Лионель Мессии стал в третий раз. Ранее он уже становился лауреатом 2023 года. Он в восьмой раз получил «Золотой мяч» – приз, вручаемый лучшему футболисту мира по версии журнала France Press.

В шорт-лист также входили нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, а также форвард сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Лучшей футболисткой признана Айтана Бонмати «Барселона», сборная Испании. Лучшим вратарем признан голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон, лучшим тренером стал Хосеп Гвардиола «Манчестер Сити», лучшим тренером в женском футбола стала Сарина Вигман из сборной Англии.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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