Членство Федерации компьютерного спорта приостановлено в Международной организации из-за жалобы Украины

Членство Федерации компьютерного спорта России(RESF) в связи с открытием подразделений в Луганске и Донецке после жалобы Украины в четверг, 18 января, было приостановлено Международной федерацией киберспорта (IESF), – сообщают СМИ.

В заявлении пресс-службы IESF, в частности, говорится: «После тщательного рассмотрения фактов правление IESF провело тайное голосование и решило приостановить членство RESF. Однако в соответствии с передовой практикой и международными правилами, такими как рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), олимпийской хартии об инклюзивности и недискриминации по признаку происхождения, а также декларации прав человека ООН, совет IESF скорректировал рекомендацию комитета по членству IESF, разрешив игрокам из всех стран участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе под флагом IESF. Это решение направлено на защиту спортсменов и обеспечение участия всех членов IESF».

«Приостановление членства российской Федерации компьютерного спорта будет действовать до генеральной ассамблеи IESF, на которой члены организации примут решение о том, полностью ли приостановить действие RESF или восстановить организацию, или до тех пор, пока RESF не устранит причину приостановки», – заявили в Международной федерации киберспорта.

Сеул, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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