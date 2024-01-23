российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 января 2024, 10:06 мск

Новости Спорт

Новости, Кратко, Популярное

Таиланд предлагает включить тайский бокс в Олимпийские игры

Фото: Freepik

Тайские власти намерены добиваться олимпийского статуса для национального вида единоборств муай-тай. Об этом сообщает Bangkok Post.

Таиланд собирается предпринять шаги для популяризации тайского бокса. Одной из мер может стать введение системы ранжирования поясов.

«Однажды у нас будет возможность поболеть за боксеров тайского бокса, представляющих Таиланд на Олимпийских играх», – отметила заместитель председателя Национального комитета по стратегии мягкой силы Пэтонгтарн Чинават.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Спорт,