Таиланд предлагает включить тайский бокс в Олимпийские игры

Тайские власти намерены добиваться олимпийского статуса для национального вида единоборств муай-тай. Об этом сообщает Bangkok Post.

Таиланд собирается предпринять шаги для популяризации тайского бокса. Одной из мер может стать введение системы ранжирования поясов.

«Однажды у нас будет возможность поболеть за боксеров тайского бокса, представляющих Таиланд на Олимпийских играх», – отметила заместитель председателя Национального комитета по стратегии мягкой силы Пэтонгтарн Чинават.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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