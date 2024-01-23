Таиланд предлагает включить тайский бокс в Олимпийские игры

Тайские власти намерены добиваться олимпийского статуса для национального вида единоборств муай-тай. Об этом сообщает Bangkok Post.
Таиланд собирается предпринять шаги для популяризации тайского бокса. Одной из мер может стать введение системы ранжирования поясов.
«Однажды у нас будет возможность поболеть за боксеров тайского бокса, представляющих Таиланд на Олимпийских играх», – отметила заместитель председателя Национального комитета по стратегии мягкой силы Пэтонгтарн Чинават.
Бангкок, Зоя Осколкова
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