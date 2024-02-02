Американский миллиардер станет спонсором «Олимпиады на стероидах»

Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль заявил о готовности спонсировать «Олимпиаду на стероидах» (Enhanced Games), в которой смогут открыто выступать спортсмены, принимающие допинг, – сообщает в пятницу, 2 февраля, The New York Post.

В заметке американского издания говорится: «Американский миллиардер Питер Тиль обещает выступить спонсором «Олимпиады на стероидах», соревнований, на которых спортсменам «открыто и честно» можно будет принимать любые виды допинга. Состязания, целью которых станет содействие исследованиям в области разработки пищевых добавок, расширяющих границы человеческих возможностей, решил провести доктор Арон Д'Суза. Он планирует включить в программу соревнований пять видов спорта: плавание, гимнастику, тяжелую атлетику, легкую атлетику и единоборства».

В интервью изданию Д'Суза сказал: ««Олимпиады на стероидах» поможет научным исследованиям о продолжительности жизни и здоровом старении, а также привлечет внимание к проблеме эксплуатации олимпийской инфраструктуры. Интерес к соревнованию уже проявили 900 спортсменов, Люди должны иметь возможность делать выбор относительно своего тела, и никто, будь то спортивная федерация или правительство, не должен указывать, что им с этим делать».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube