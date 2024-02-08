Более 300 украинских спортсменов не вернулись из-за границы

Министерство молодежи и спорта Украины в четверг, 8 февраля, заявило, что с февраля 2022 года по сегодняшний день из-за границы не вернулись 317 спортсменов, тренеров и членов команды спортивного персонала, – сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

В ответе министерства на соответствующий запрос агентства говорится: «В 2022-2024 годах направили в Государственную пограничную службу Украины 4760 писем о пересечении границы спортсменами, тренерами и спортивным персоналом для участия в спортивных соревнованиях. За весь период действия в Украине военного положения, нарушая требования законодательства, просрочили разрешенные сроки пребывания за границей 317 человек – спортсменов, тренеров и членов команды спортивного персонала».

«В случае нарушения условий, определенных обязательством касательно сроков возвращения в Украину, Министерством молодежи и спорта совместно со спортивными федерациями прорабатывается вопрос об исключении таких лиц из состава национальных сборных команд Украины и лишении их спортивных званий», – добавили в украинском спортивном ведомстве.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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