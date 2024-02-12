Международная федерация хоккея не допустила российскую и белорусскую сборные до соревнований

Совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) в понедельник, 12 февраля, отказал в допуске к соревнованиям под эгидой федерации в сезоне-2024/25 сборным России и Белоруссии, – сообщают СМИ.

В информации, распространенной пресс-служба IIHF, в частности, говорится: «Совет IIHF рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с реинтеграцией национальных и клубных команд России и Белоруссии в соревнования IIHF. На основе тщательного анализа Совет пришел к выводу, что возвращение сборных России и Белоруссии в соревнования IIHF пока небезопасно, поэтому в сезоне-2024/25 эти сборные участия не примут. Решение также будет распространяться на отстранение сборной Белоруссии от финального раунда квалификации на Олимпийские игры 2026 года в августе 2024 года. Новое обсуждение включения сборных России и Белоруссии в турниры под эгидой IIHF в сезоне-2025/26 состоится в мае 2025 года».

Цюрих, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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