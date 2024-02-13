Почетный президент Российского футбольного союза выступил за продажу водки на стадионах

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков предложил продавать на стадионах водку и пиво, поскольку это «никого не развратит», а принесет «хорошие деньги» клубам, – сообщает во вторник, 13 февраля, издание Sport24.

В интервью изданию Колосков сказал: «Я поддерживаю продажу пива на стадионах на матчах РПЛ. Более того, и водку бы разрешил! Но это надо сделать в культурных условиях, а не какие-то забегаловки. На стадионе должен быть хороший барчик, в который можно прийти заранее до матча, обсудить футбол, выпить рюмку-две и запить это пивком. …Три года говорю: пиво – не помеха, а помощь нашему футболу! Это хорошие деньги для клубов и лиги, а пиво и водка никого не развратят».

«Сейчас уже другая публика на матчах РПЛ, пьяницы на стадионы не ходят. Пусть народ порадуется пиву, будут заранее приходить на матчи, обеспечат хорошие доходы и стадионам, и клубам. Категорически за эту идею, тем более в эпоху Fan ID», – заявил почетный президент Российского футбольного союза

Напомним, что запрет на продажу пива и других алкогольных напитков на спортивных объектах действует в России с 2005 года.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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