Путин назвал «Игры будущего» в Казани «свободой от политической конъюнктуры и двойных стандартов»

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия Первого международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани в среду, 21 февраля, заявил, что «Игры» являются свободой от политической конъюнктуры и двойных стандартов, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Игры будущего» – это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт».

«Игры будущего» – масштабное событие на стыке спорта, науки и технологий, объединяющее классические и цифровые виды спорта. Россия была и остается ведущей спортивной державой планеты, родиной великих побед, рекордов и атлетов. Фиджитал-спорт станет со временем любимым видом досуга россиян. Игры Будущего – дар России мировой спортивной семье, развитие массового спорта является одним из приоритетов. В добрый путь!», – заявил Путин.

«Первый международный мультиспортивный турнир, который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, включает 21 инновационную дисциплину. Каждая из них олицетворяет концепцию «фиджитал» (physical + digital), то есть объединяет физическую культуру и киберспорт или VR-/AR-технологию. Участие в соревнованиях примут более 270 команд и более 2000 спортсменов из более чем 100 стран», – сообщили в пресс-службе Кремля..

Казань, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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