Агентство WADA призвало «не узаконивать» Игры дружбы в России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в понедельник, 11 марта, заявило, что призвало «не узаконивать» Игры дружбы в России, запланированные с 15 по 29 сентября, так как антидопинговый контроль не будет входить в компетенции Агентства, – сообщают СМИ.

В заявлении, размещенном на сайте WADA, в частности, говорится: «Призываем всех проявлять осторожность и не узаконивать это мероприятие (Игры дружбы в России, – прим.ред.), поскольку агентство не может ручаться за антидопинговую программу, которая там может существовать, а может и не существовать».

«Вызывает обеспокоенность то, что, поскольку мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса, здоровье и справедливость для спортсменов могут быть поставлены под угрозу. Российское антидопинговое агентство (RUSADA) не соблюдает кодекс, к тому же в России нет аккредитованной WADA-лаборатории, а общее доверие к антидопинговой системе в России остается низким», – заявили также во Всемирном антидопинговом агентстве.

Монреаль, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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