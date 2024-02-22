В США врача приговорили к тюрьме по закону Родченкова

В США врача признали виновным в распространении допинга и приговорили к тюремному заключению. Об этом сообщила прокуратура Южного округа Нью‑Йорка.

Терапевт Эрик Лира признал, что приобрел и раздал запрещенные вещества легкоатлетам перед Олимпиадой в Токио-2020. При этом он подменил этикетки. В результате его действий пострадала бегунья Блессинг Окагбаре, она была дисквалифицирована из-за положительной допинг-пробы на 11 лет.

Эрик Лира стал первым в истории обвиняемым по «закону Родченкова». Помимо тюремного срока, медик проведет год под надзором и обязан выплатить штраф в размере более 16 тысяч долларов.

«Закон Родченкова» назван в честь главного информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова. Норма предполагает уголовную ответственность за участие в подкупе с целью повлиять на крупные международные спортивные соревнования путем применения запрещенных веществ или методов. Кроме того, документ предусматривает защиту информаторов от ответных мер против них.

В 2016 году бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Родченков сообщил о массовом использовании российскими спортсменами допинга во время Олимпийских игр 2014 года. По итогам расследований WADA и Международного олимпийского комитета Россию отстранили от участия в зимней Олимпиаде 2018 года, а некоторые российские спортсмены лишились своих наград. Российские власти неоднократно отрицали обвинения Родченкова.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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