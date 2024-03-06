Россия заняла второе место по числу возможных договорных футбольных матчей

Компания Sportradar проанализировала данные о подозрительных играх и пришла к выводу, что в мире в 2023 году состоялось 880 договорных матчей по футболу. Россия оказалась на втором месте по числу нечестных встреч.

По подсчетам экспертной группы, в 2022 году на территории России могло быть сыграно 90 договорных игр, в 2023 году – 55.

Лидером по числу договорных встреч оказалась Бразилия, где в прошлом году было выявлено 109 подозрительных матчей.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России и все российские клубы от участия во всех соревнованиях, проводимых под эгидой этих организаций.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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