Россиянам и белорусам запретили участвовать в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр в Париже

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд на брифинге во вторник, 19 марта, заявил, что на Олимпийские игры-2024 в Париже квалифицировались в общей сложности 19 российских и белорусских спортсменов, но им будет запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Олимпиады, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Маклауд сказал: «На Олимпийские игры 2024 года в Париже по состоянию на 19 марта квалифицировались 12 спортсменов с российскими и семь с белорусскими паспортами. На Олимпиаду в Париже смогут отобраться максимум 55 россиян. При этом россиянам и белорусам будет запрещено участвовать в церемонии открытия и закрытия Игр в Париже».

«Международный олимпийский комитет также рассмотрит возможные санкции для спортсменов за участие в Играх дружбы в России», – добавил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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