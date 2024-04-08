Украинским спортсменам на Олимпиаде запретят пожимать руку российским атлетам

Председатель Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в понедельник, 8 апреля, заявил, что на Олимпиаде в Париже украинским спортсменам будет рекомендовано не пожимать руку россиянам и не делать с ними совместное фото, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Гутцайт сказал: «Национальный олимпийский комитет имеет протокол, уже есть рекомендации, но они еще не утверждены, поскольку мы должны обсудить эти рекомендации с Комиссией атлетов НОК. …Среди общих рекомендаций будет: не поздравлять спортсменов из России, не стоять с ними на общих фото, не давать общие интервью и не пожимать руку. Сейчас мы прорабатываем эти вопросы с международными федерациями, чтобы у украинских спортсменов потом не возникало проблем».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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