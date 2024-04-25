Футболисты ФК «Сочи» отравились накануне матча с «Ахматом»

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Роберт Морено в четверг, 25 апреля, сообщил об отравлении 14 футболистов и пяти человек из персонала клуба перед матчем чемпионата РФ с грозненским «Ахматом», – передает телеканала «Матч ТВ».

На вопрос, по какой причине «Сочи» опоздал на стадион, Морено в эфире телеканала сказал: «После обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого-то подташнивало, у кого-то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали».

«Пришлось выбирать несколько игроков, которые лучше себя чувствуют и менее пострадали в этой ситуации. Несколько игроков «Сочи» сейчас даже толком не могут двигаться. К сожалению, у нас даже некем их заменит», – добавил главный теренер ФК «Сочи».

Грозный, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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