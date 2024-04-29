Российские боксеры RCC забрали золото в финале Чемпионата Европы по боксу

Накануне в Белграде в день финала чемпионата Европы по боксу российские спортсмены RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков и Шарабутдин Атаев завоевали золото.

В весовой категории до 60 килограммов титул чемпиона Европы выиграл Всеволод Шумков. В первом боевом отрезке он отправил болгарина Радослава Симеонова-Росенова в нокдаун, а третьем – был точнее и быстрее соперника.

В весовой категории до 86 килограммов в финале оказались сразу два боксера RCC Boxing Promotions – Шарабутдин Атаев из сборной России и Алексей Алферов из сборной Беларуси. Досрочную победу одержал Атаев: в копилку сборной России он принес золотую медаль и денежный приз в размере 15 тысяч долларов.

Кроме того, для всей сборной России Чемпионат Европы в Сербии получился весьма удачным: российские девушки привезут домой 3 золотые медали, 7 серебряных наград и первое место в командном зачете. Мужчины завоевали 8 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль, а также уверенное первое место в командном зачете.

Награждение чемпионов проходило с флагом и национальным гимном Российской Федерации.

Белград, Дарья Деменева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube