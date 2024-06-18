Поступок украинской фехтовальщицы возмутил спортсменку из Грузии

Шпажистка из Грузии Майа Гучмазова возмутилась отказом украинской спортсменки Елены Кривицкой пожать руку после поединка на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в швейцарском Базеле, – сообщают во вторник, 18 июня, СМИ.

После отказа Кривицкой пожать руку, как это требуют правила соревнований, Гучмазова воскликнула: «…!, почему они так себя ведут?! Почему им можно всё?! Они обалдели (нецензурно, – прим.ред), что ли?!»

Следует отметить, что обе спортсменки родились в России: Гучмазова во Владикавказе, Кривицкая в Ростове Ярославской области.

Позже Майя Гучмазова в комментарии телеканалу RT в адрес Кривицкой сказала: «Если вы хотите проявлять свой характер и доказывать кому-то что-то, то делайте это вне спорта. Вон берите ружье и воюйте».

Базель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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