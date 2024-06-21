Посольство РФ в Берлине поблагодарило футбольных болельщиков за симпатии к России

Посольство РФ в Берлине в пятницу, 21 июня, выразило благодарность иностранным футбольным болельщикам, которые, несмотря на запрет УЕФА проносить российские флаги на матчи и в фан-зоны чемпионата Европы по футболу, не скрывают своих симпатий к России.

В комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Германии, говорится: «Практика запрета российской символики уже давно стала неотъемлемой частью пресловутой «культуры отмены», широко распространенной в Европе. Спорт, как известно, должен находиться вне политики. В этой связи Посольство осуждает принятое УЕФА решение о запрете демонстрации российских национальных флагов на матчах чемпионата Европы по футболу и призывает к его пересмотру. Тем не менее видим, что среди болельщиков и гостей турнира много тех, кто дружественно настроен к России и не скрывает своих симпатий. Ценим подобное отношение. Благодарны за их позицию».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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