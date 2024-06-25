Павел Дацюк включен в Зал хоккейной славы

Единственный хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, Чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина Павел Дацюк во вторник, 25 июня, включен в Зал хоккейной славы в Торонто, – сообщают СМИ.

В аккаунте Зала хоккейной славы в соцсети X (экс-Twitter) говорится:« Дацюк, который является членом «Тройного золотого клуба», включен в список новых членов Зала хоккейной славы. Добро пожаловать в Зал хоккейной славы, ​Павел Дацюк!»

Павел Дацюк стал десятым российским хоккеистом, включенным в Зал хоккейной славы. В Зал хоккейной славы также включены: Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Фёдоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019). Кроме того, в 1974 году в Зал хоккейной славы был введён советский тренер Анатолий Тарасов.

Павел Дацюк выступал в составе: «Ак Барс», «Детройт Ред Уингз», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». В 2022 году Дацюк объявил о завершении спортивной карьеры.

Торонто, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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