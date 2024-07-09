Первым финалистом в Чемпионате Европы по футболу стала Испания

В полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу в Мюнхене во вторник, 9 июля сборная Испании со счетом 2:1 одержала победу над командой Франции и стала первым финалистом.

Открыл счет в матче на 9-й минуте игрок Франции Рандаль Коло-Муани, однако на 21-й минуте 16-летний испанец Ламин Ямаль сравнял счет, став самым молодым игроком, который сумел забить гол на чемпионатах Европы. На 25-й минуте ворота французов взял Дани Ольмо, чем вывел свою команду в финал Чемпионата Европы. В финале Испания сыграет с победителем пары Нидерланды – Англия.

Мюнхен, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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