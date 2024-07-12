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Представлять США на открытии Олимпиады в Париже будет жена Байдена

Джилл Байден Фото: the-sun.com

Белый дом выпустил заявление, в котором говорится, что президент США Джо Байден до Парижа на открытие Олимпиады не доедет, поэтому Соединенные Штаты будет представлять его жена Джилл, а на церемонии закрытия от Вашингтона будет присутствовать муж вице-президента страны Камалы Харрис – Дуглас Крейг Эмхофф, – сообщает в пятницу, 12 июля, The Hill.

В публикации американского издания говорится: «Джилл Байден отправляется на Олимпиаду, где возглавит президентскую делегацию на летних играх в Париже, которые пройдут в конце этого месяца. Пресс-служба Белого дома сообщила, что первая леди прибудет во Францию ​​для участия в церемонии открытия 26 июля. Для Джилл это уже не первые Олимпийские игры в роли главы делегации – на церемонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио она также выступила в этой роли».

«На церемонии закрытия Олимпиады в Париже делегацию США будет возглавлять муж вице-президента Камалы Харрис – Дуглас Эмхофф», – пишет The Hill.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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