WADA грозит лишить США права на проведение Олимпиады из-за преследования китайских пловцов

Всемирное антидопинговое агентство может лишить Антидопинговое агентство США (USADA) статуса соответствия, что приведет к запрету на проведение международных соревнований в стране. Такое мнение высказал почетный президент WADA и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд.

Принятый американскими властями в 2020 году «акт Родченкова» позволяет преследовать спортсменов других стран, если они были вовлечены в допинговый скандал на соревнованиях, в которых участвовали атлеты из США. USADA ранее призвало ФБР и Министерство юстиции расследовать, почему к Олимпиаде в Токио были допущены пловцы из Китая, у которых за несколько недель до Игр нашли триметазидин. При этом спортсмены были оправданы в результате расследования, проведенного в КНР, доказано, что пловцы непреднамеренно подверглись воздействию препарата. Два независимых расследования, проведенные швейцарским прокурором Эриком Коттье и World Aquatics, также не выявили злоупотреблений или сокрытия фактов.

«Если посмотреть на контекст, это было национальное соревнование, соревнование внутри Китая, в радиусе 6000 миль не было ни одного американца, – сказал Паунд в интервью агентству Reuters. – Теперь внезапно они пытаются приравнять это к нарушению в соответствии с «актом Родченкова», это просто плохо. Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу».

Летние Олимпийские игры 2028 года должны состояться в Лос-Анджелесе. По словам Паунда, маловероятно, что город лишат права на проведение соревнований, так как там уже идет активная подготовка. Однако Солт-Лейк-Сити выступает в качестве кандидата на проведение ОИ-2034. Есть вероятность, что из-за противостояния WADA и USADA, эта зимняя Олимпиада пройдет в другом месте.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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