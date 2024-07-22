Томас Бах заявил об отсутствии дискриминации в олимпийском движении

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии открытия 142-й сессии организации в Париже в понедельник, 22 июля, заявил, что в олимпийском движении дискриминации нет.

В ходе своего выступления Бах сказал: «В нашем разобщенном мире спортсмены олицетворяют нашу общую надежду на лучшее будущее. Они показывают нам, как мирно жить в Олимпийской деревне вместе под одной крышей. Нет никакого глобального Юга или глобального Севера, есть только одна глобальная деревня. Спортсмены показывают нам, что в нашем Олимпийском движении мы все равны и дискриминации нет».

Следует отметить, что до участия в Олимпийских играх в Париже допущено 15 «нейтральных» россиян без флага и гимна страны. Отказ в аккредитации на Игры получили российские волонтеры Олимпиаду по решению французских властей «из соображений безопасности».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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