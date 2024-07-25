Спортсменам в олимпийском Париже не хватило еды

Спортсмены в Париже пожаловались на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни. На раздаче ввели нормированную выдачу некоторых продуктов, например, яиц, пишет L'Equipe.

Участники Олимпиады пожаловались, что не всем хватило продуктов на ужине 23 июля и на завтраке 24 июля. В частности, не всем достались яйца и мясо на гриле. Работники ресторана решили ввести нормированную выдачу некоторых продуктов.

Ответственная за подставки свежих продуктов в Олимпийскую деревню компания Carrefour пояснила, что спортсмены слишком активно стали съезжаться к месту соревнований. Поставщик уже пересматривает свои планы по объемам подвозимых продуктов.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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