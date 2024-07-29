Федерация триатлона снова отменила «ознакомительный» заплыв в Сене – река слишком грязная после дождей

Дожди, обрушившиеся на Париж в пятницу и субботу, сильно ухудшили качество воды в Сене. В связи с этим «ознакомления» триатлонистов с рекой перед индивидуальными соревнованиями не будет. Это уже вторая отмена после начала Олимпийских игр. Первая состоялась в воскресенье. Но организаторы соревнований по-прежнему уверены, что мероприятия на открытой воде пройдут во вторник и среду. Чем подкреплен такой оптимизм, газета «Фигаро» не уточняет.

Решение о том, разрешено ли спортсменам проводить соревнование в реке, принимаются накануне вечером на основе ряда факторов, в том числе тестов качества воды, проведенных накануне и которым требуется 24 часа, чтобы вынести свой вердикт.

Триатлон – первая олимпийская дисциплина, которая должна проводиться в Сене перед плаванием на открытой воде на второй неделе Парижских Олимпийских игр.

Индивидуальные соревнования по триатлону среди мужчин начнутся во вторник в 8 часов утра, а в среду в то же время состоятся индивидуальные соревнования среди женщин.

Как пишет «Фигаро», организаторы «уверены, что качество воды вернется в норму до начала соревнований по триатлону 30 июля с учетом прогноза погоды на ближайшие 36 часов».

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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