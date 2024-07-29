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Понедельник, 29 июля 2024, 23:32 мск

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Белый дом не увидел оскорбления Иисуса Христа на церемонии открытия Олимпиады в Париже

Фото: olympics.com

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге в понедельник, 29 июля, заявил, что Соединенные Штаты не увидели какого-либо оскорбления Иисуса Христа на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, и поэтому не выражали Франции протеста, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Пател сказал: «В церемонии открытия в начале Олимпиады оскорбления Иисуса, конечно, не прослеживается. Это не тот вопрос, который мы бы подняли в связи с Олимпиадой».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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