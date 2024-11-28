Сборная России по футболу осталась вне чемпионата мира

Национальная сборная России по футболу не примет участие отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Международная федерация футбола (FIFA) не включила российскую команду в список участников европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.

Предполагается, что жеребьевка отборочного турнира среди европейских сборных пройдет 13 декабря. Групповой этап отборочного турнира начнется в марте 2025 года и завершится в ноябре 2025 года. В нем примет участие сборная Израиля, хотя в Европе обвиняют эту страну в военной агрессии.

Финальный турнир ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Цюрих, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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