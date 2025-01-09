США отказались платить взнос в WADA

США отказались платить взнос Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2024 год. Об этом заявили в Американском антидопинговом агентстве USADA.

Решение об отказе от уплаты взноса принято Управлением национальной политики США по контролю за оборотом наркотиков. Американский регулятор выразил недовольство ходом расследования дела о сокрытии допинг-проб китайских пловцов.

В USADA это решение поддержали и настояли на проведении независимого расследования. «В WADA должны произойти значительные реформы, чтобы подобное никогда не повторилось», – говорится в заявлении.

Осенью 2024 года стало известно, что в WADA потеряли данные о результатах тестов спортсменов перед Олимпиадой в Париже. Предположительно, пропажа информации о допинг-пробах позволила попасть на Игры атлетам, уличенным в употреблении запрещенных препаратов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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