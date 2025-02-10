Туркменские хоккеисты подрались со сборной Гонконга после проигрыша

Хоккеисты сборной Туркмении набросились на игроков команды Гонконга после матча группового этапа зимних Азиатских игр. Об этом сообщил олимпийский комитет Гонконга, сообщает «Российская газета».

Инцидент, как отмечается в публикации, произошел в ходе послематчевых рукопожатий. Потасовку спровоцировали трое туркменских хоккеистов.

В результате драки двоим спортсменам из гонконгской сборной потребовалась помощь врачей.

Олимпийский комитет Гонконга обратился в международные спортивные организации с просьбой принять соответствующие дисциплинарные меры.

Встреча двух команда на льду состоялась в минувшее воскресенье. Хоккеисты из Гонконга одержали верх над представителями Туркмении со счетом 5:1. Сборная заняла первое место в группе С.

Зимние азиатские игры принимает китайский Харбин. Соревнования проходят с 7 по 14 февраля.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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