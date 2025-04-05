Овечкин установил рекорд по забитым шайбам в регулярных матчах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победной шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго» и установил рекорд по этому показателю.

Теперь у Овечкина 136 победных голов. Россиянин вышел на чистое первое место в истории лиги, обойдя чеха Яромира Ягра (135).

Ранее ТАСС сообщал, что в матче с «Чикаго» (5:3) Овечкин оформил дубль и догнал канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Следующий матч «Вашингтон» проведет 6 апреля в гостях против «Нью-Йорк Айлендерс».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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