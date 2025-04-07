Вернет ли Овечкин Россию на Олимпийские игры: политологи о хоккейном рекорде

Рекорд Александра Овечкина, который накануне забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, обсуждают не только любители хоккея, но и эксперты в области политики. Одни считают, что достижение спортсмена может дать России новые возможности. Другие, напротив, полагают, что радоваться особо нечему.

Так, политтехнолог Илья Ананьев в своем телеграм-канале «Спросите Ананьева» пишет, что силу Овечкина и внимание всего мира к его рекорду надо использовать для того, чтобы вернуть Россию на Олимпийские игры и чемпионаты мира.

«На эмоциях побитого рекорда Гретцки Александр Овечкин мог бы обратиться к президенту МОК, встретиться с ним, начать и возглавить диалог по возвращению России в спорт больших мировых достижений. Овечкин – хороший психологический аргумент в руках России в давлении на МОК, для помощи всем своим российским атлетам. И если уж выбирать, что делать российскому хоккеисту после «поверженного Гретцки», так это сначала вернуть справедливость в виде российских атлетов на Олимпиаде. Овечкину нельзя отказать», – предполагает Илья Ананьев.

По мнению политолога Андрея Перлы, «массовая истерическая ажитация по поводу хоккейного рекорда Овечкина – это радость от блестящей победы не на чужом поле (что всегда почетно), но и в чужой игре. А если ты побеждаешь в чужой игре, то в выигрыше хозяева этой игры. А ты похлопай себя по карманам, чего ты, пока кричал «гол!", уже лишился и на что согласился».

В своем телеграм-канале «Умный еврей при губернаторе» Перла уточняет, что «чужой игрой» он называет подсчет рекордов в играх команд США и Канады. «Сама система, в которой для России и русских важны игры Вашингтона с Колорадо и Эдмонтоном или кем там – чужая. Россия радуется победе русского игрока. Это же нормально, это же здорово. А эта победа делает не только конкретного игрока, а саму Россию частью Pax Americana. Мы радостно признаем, что центр мира находится в Вашингтоне. А мы провинция чужой Ойкумены. Сильная, даже мятежная, даже лучшая – но провинция чужого мира. Своего, выходит, у нас нет. А война идет не за то, чтобы занять в американском мире почетное место. А за то, чтобы не быть частью американского мира», – подчеркивает он.

Как уже писал «Новый День», накануне нападающий «Вашингтон кэпиталз», российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Таким образом он превзошел рекорд канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

По итогам игры Овечкин выступил с речью, в которой выразил благодарность команде, тренерам, семье и всем, кто помог ему стать лучшим снайпером в истории НХЛ. «Все вы, болельщики по всему миру, русские, все вы, мы сделали это, парни. Мы это сделали, это войдет в историю», – заявил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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