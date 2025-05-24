Овечкин стал обладателем еще одной престижной награды

Российский хоккеист, капитан команды НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин стал лауреатом престижной премии Марка Месье. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной хоккейной лиги.

Приз вручается игроку, который по ходу сезона проявил лидерские качества на льду и за его пределами. Мессье запрашивает у команд предложения по номинантам и сам выбирает из этих кандидатов лауреата награды. Овечкин стал первым обладателем этой премии из российских хоккеистов.

В нынешнем сезоне Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, доведя число своих голов до 897, и является теперь самым результативным игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ, отмечает «Интерфакс». Хоккеист также вошел в число топ-3 лучших снайперов, забросив 44 шайбы за прошедший сезон.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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