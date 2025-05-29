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Четверг, 29 мая 2025, 20:07 мск

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КХЛ не будет делать паузу на период проведения Олимпиады-2026

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не планирует включать в календарь следующего сезона паузу на Олимпиаду в Италии. Об этом сообщил глава лиги Алексей Морозов.

«На данный момент у нас есть информация, что сборная не участвует, поэтому никакой паузы мы не делаем, не останавливаем чемпионат», – сказал Морозов, слова которого цитирует «Матч ТВ»

По его словам, в случае изменений лига будет общаться с Федерацией хоккея России, как будет формироваться сборная России.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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