КХЛ не будет делать паузу на период проведения Олимпиады-2026

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не планирует включать в календарь следующего сезона паузу на Олимпиаду в Италии. Об этом сообщил глава лиги Алексей Морозов.
«На данный момент у нас есть информация, что сборная не участвует, поэтому никакой паузы мы не делаем, не останавливаем чемпионат», – сказал Морозов, слова которого цитирует «Матч ТВ»
По его словам, в случае изменений лига будет общаться с Федерацией хоккея России, как будет формироваться сборная России.
Москва, Елена Володина
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